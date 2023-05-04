STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023 (Zamlı güncel menü fiyatı)

Espresso & More

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 64,00 TL

Tall: 53,00 TL

Grande: 61,00 TL

Venti: 67,00 TL

Tall: 54,00 TL

Grande: 62,00 TL

Venti: 68,00 TL

Tall: 35,00 TL

Grande: 39,00 TL

Venti: 44,00 TL

Tall: 32,00 TL

Grande: 36,00 TL

Venti: 41,00 TL

Tall: 47,00 TL

Grande: 53,00 TL

Venti: 59,00 TL

Solo: 28,00 TL

Doppio: 32,00 TL



Iced Coffee

Cold Brew

Tall: 41,00 TL

Grande: 47,00 TL

Venti: 52,00 TL



Refresha

Cool Lime, Berry Hibiscus

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL

Refresha Extra + 15 TL



Frappuccino

Caramel Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Chocolatte Cream Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



White Chocolatte Mocha Frappuccino

Tall: 52,00 TL

Grande: 59,00 TL

Venti: 65,00 TL



Iced Caffè Americano (Buzlu Caffè Americano)

Iced Caffè Latte (Buzlu Caffè Latte)

Iced Caffè Mocha (Buzlu Caffè Mocha)

Iced White Chocolate Mocha (Buzlu White Chocolate Mocha)

Iced Caramel Macchiato (Buzlu Caramel Macchiato)



Sıcak Çikolatalar

Classic Hot Chocolate

Tall: 47,00 TL

Grande: 53,00 TL Venti: 59,00 TL



Signature Hot Chocolate

Tall: 48,00 TL

Grande: 54,00 TL

Venti: 60,00 TL



Mint Blend

Spearmint Green Tea

Chai Tea Latte

Iced Classic Chai Tea Latte (Buzlu Chai Tea Latte)



Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve)

Caffè Misto

Iced Caffè Misto (Buzlu Misto)

Cold Brew

Sütlü Cold Brew



Frappuccino Blended Beverages

Coffee Frappuccino

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL



Espresso Frappuccino

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL



Mocha Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Java Chip Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Vanilla Cream Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Strawberries Cream Frappucino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL

White Chocolate Cream Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 52,00 TL

Grande: 59,00 TL

Venti: 65,00 TL

Starbuck Bardak Boyları:

Tall (küçük) Grande (orta) Venti (büyük)



Şuruplar:

Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık, Irish Cream Şurubu Fındık (şekersiz), Vanilya (şekersiz)



Süt:

Yağlı (Standart), Yağsız, Laktozsuz, Soya Sütü



Origin Espresso (Sadece Belirli Mağazalarda)

Starbucks, Türkiye'deki kahve ürünlerine zam yaptı. Yeni zamlı fiyatların listesi sosyal medyada paylaşıldı. Yeni fiyat listesine göre, Starbucks'ta küçük filtre kahve 39 lira oldu, orta boy filtre kahve 44 lira, büyük boy ise 49 liradan satılıyor.Yine listeye göre Americano'nun fiyatı küçük boy 42 lira, orta boy 47 lira, büyük boy ise 53 lira olarak listelendi.White Mocha'nın küçük boyu 63 lira, orta boy White Mocha 72 lira, büyük boy ise 80 liradan satılıyor.Starbucks'ın soğuk tatlı lezzetlerinden Berry Hibiscus Refresha'nın küçük boyu 62 lira, orta boyu 69 lira, büyük boyu da 76 liradan satılacak.Cool Lime Refresha'nın fiyatları ise şöyle:Küçük boy 62 lira, orta boy 69 lira, büyük boy 76 lira.