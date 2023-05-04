STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023 (Zamlı güncel menü fiyatı)

Starbucks, Türkiye'deki kahve ürünlerine zam yaptı. Yeni zamlı fiyatların listesi sosyal medyada paylaşıldı. Yeni fiyat listesine göre, Starbucks'ta küçük filtre kahve 39 lira oldu, orta boy filtre kahve 44 lira, büyük boy ise 49 liradan satılıyor.
Yine listeye göre Americano'nun fiyatı küçük boy 42 lira, orta boy 47 lira, büyük boy ise 53 lira olarak listelendi.
White Mocha'nın küçük boyu 63 lira, orta boy White Mocha 72 lira, büyük boy ise 80 liradan satılıyor.
Starbucks'ın soğuk tatlı lezzetlerinden Berry Hibiscus Refresha'nın küçük boyu 62 lira, orta boyu 69 lira, büyük boyu da 76 liradan satılacak.
Küçük boy 62 lira, orta boy 69 lira, büyük boy 76 lira.
Iced Coffee
Cold Brew
Tall: 41,00 TL
Grande: 47,00 TL
Venti: 52,00 TL
Refresha
Cool Lime, Berry Hibiscus
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Refresha Extra + 15 TL
Frappuccino
Caramel Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Chocolatte Cream Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
White Chocolatte Mocha Frappuccino
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL
Iced Caffè Americano (Buzlu Caffè Americano)
Iced Caffè Latte (Buzlu Caffè Latte)
Iced Caffè Mocha (Buzlu Caffè Mocha)
Iced White Chocolate Mocha (Buzlu White Chocolate Mocha)
Iced Caramel Macchiato (Buzlu Caramel Macchiato)
Sıcak Çikolatalar
Classic Hot Chocolate
Tall: 47,00 TL
Grande: 53,00 TL
Venti: 59,00 TL
Signature Hot Chocolate
Tall: 48,00 TL
Grande: 54,00 TL
Venti: 60,00 TL
Mint Blend
Spearmint Green Tea
Chai Tea Latte
Iced Classic Chai Tea Latte (Buzlu Chai Tea Latte)
Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve)
Caffè Misto
Iced Caffè Misto (Buzlu Misto)
Cold Brew
Sütlü Cold Brew
Frappuccino Blended Beverages
Coffee Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Espresso Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Mocha Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Java Chip Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Vanilla Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Strawberries Cream Frappucino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
White Chocolate Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL
Starbuck Bardak Boyları:
Tall (küçük) Grande (orta) Venti (büyük)
Şuruplar:
Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık, Irish Cream Şurubu
Fındık (şekersiz), Vanilya (şekersiz)
Süt:
Yağlı (Standart), Yağsız, Laktozsuz, Soya Sütü
Origin Espresso (Sadece Belirli Mağazalarda)