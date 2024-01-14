Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 12:11 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:11

Starbucks Fiyatları 2024 (Starbucks Kahve Fiyatı)

2024 Starbucks zamlı kahve fiyatlarına zam yaptı. Yüksek enflasyon kahve fiyatlarını da vurdu. Starbucks fiyatlarına zam yaptı. Son zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 45 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahvenin fiyatı ise 51 lirayı buldu. Büyük boy filtre kahve fiyatı ise 56 lira olarak belirlendi. Peki, Starbucks güncel menü fiyatı ve kahve isimleri nedir? İşte Starbucks zamlı kahve fiyatları

Starbucks Fiyatları 2024 (Starbucks Kahve Fiyatı)
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2024 Starbucks zamlı kahve fiyatlarına zam yaptı.  Türkiye'de vergi artışları, dalgalı döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle zamlar art arda gelmeye devam ediyor. Bir zam da Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks'tan geldi. Starbucks'ta son zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 45 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahvenin fiyatı ise 51 lirayı buldu. Büyük boy filtre kahve fiyatı ise 56 lira olarak belirlendi.
STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2024


Popüler kahve zinciri Starbucks'ın, Türkiye fiyatlarına son 1 ayda 2'nci bir zam yaptığı iddia edildi. Bir Twitter kullanıcısı, Starbucsk'ta alışveriş sırasında beklediği esnada zam geldiğini ve fiyat ekranlarının güncellendiğini ileri sürmüştü. Ancak, zam bilgisini teyit etmek için gittiğimiz Starbucks şubesinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını gördük…

Starbucks zam yaptı mı, yapmadı mı?

Paylaşımın ardından diğer kullanıcıların aklına takılan sorulardan biri, fotoğrafın çekildiği şubenin fiyat pahalılığını normalleştirdiğimiz havaalanlarından birinde bulunup bulunmadığı oldu. Buna karşılık iddia sahibi sıradan bir AVM'de alışveriş yaptığını belirtti. Paylaşıma göre küçük boy filtre kahve 22 liradan 37 liraya, latte machiato 29 liradan 49 liraya, white chocolate mocha 40 liradan 68 liraya çıkmıştı. Ancak gittiğimiz Starbucks şubesinde çektiğimiz fotoğraftan da görüleceği gibi fiyatlarda henüz bir değişiklik görünmüyor. Şube yetkilileri de şu an için kendilerine gönderilen yeni bir fiyat listesi olmadığını dile getiriyor.



Starbucks kahve fiyatlarına Mayıs ayında yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurmuştu.

Yüksek eflansyon kahve fiyatlarını da vurdu. Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yine zam yaptı.

Mayıs ayından beri 39 TL'ye satılan küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı.

Orta boy filtre kahve fiyatı 44'ten 51 TL'ye çıktı.


Büyük boy filtre kahve 49 TL'den 56 Tl'ye yükseldi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Küçük boy Mocha fiyatları 62 liradan 71 TL'ye, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liradan 91 TL'ye çıktı.

Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liradan 68 TL'ye, büyük boyu ise 76 liradan 87 TL'ye yükseldi.
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