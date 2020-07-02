EA'nın yayıncılığını üstlendiği ve MOTIVE'in geliştiriciliğini yaptığı Star Wars Squadron çıktı. Star Wars evrenini seven ve o evrende TIE Fighter ya da X-Wing uçurmak isteyen hayranların hayalleri kısmen gerçek oldu.



Star Wars Squadron 5 v 5 çarpışmalar sunuyor



Oyun 5 v 5 TIE Fighter'lar ya da X-Wing'ler ile çarpışabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Ayrıca oyunda VR desteği de bulunuyor. Oyunda iki adet starfighter bulunuyor. Bunlar A-Wing ve TIE Bomber olarak karşımıza çıkıyor. Star Wars Battlefront serisinde oyuncular tarafından sevilen uçuş mekanikleri Squadron'un ortaya çıkmasına neden oldu. Sağladığı mekanikler ve oynanış ile bir çok Star Wars hayranını şimdiden mutlu etmişe benziyor.



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit



İşlemci: Ryzen 3 1300X ya da üstü/i5 6600k ya da üstü



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: Radeon HD 7850 ya da üstü / GeForce GTX 660 ya da üstü



DirectX: Sürüm 11



Depolama: 40 GB



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit



İşlemci: Ryzen 7 2700X ya da üstü/ i7-7700 ya da üstü



Bellek: 16 GB RAM



Ekran Kartı: Radeon RX 480 (VR için uygun değil) / Radeon RX 570 (VR için önerilen) / GeForce GTX 1060 (VR için uygun değil) – GeForce GTX 1070 (VR için önerilen)



DirectX: Sürüm 11



Depolama: 40 GB



Kaynak: shiftdelete.net



