Star Wars Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde cuma günü gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı.



Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



MESUT, BERISHA, MAX MEYER...



Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, yeni transferler Berisha, Crespo, Max Meyer ve Diego Rossi'nin forma kapma mücadelesi için 'Star Wars - Yıldız Savaşları' benzetmesi yapıldı.



Bu arada tedavisi tamamlanan Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde antrenmanlarını yaparken, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.



MESUT&ARDA'DAN PASLAŞMA ŞOVU



Fenerbahçe'nin cuma günü yapılan antrenmanına Arda Güler ile Mesut Özil'in paslaşma şovu damga vurdu. İkilinin topu uzun süre yere düşürmeden yaptıkları paslaşma, resmi sitede yayınlanan videoyu izleyen taraftarlardan büyük beğeni aldı.



Arda'yı antrenmanlarda bir an olsun yanında ayırmayan Mesut Özil, genç yıldıza sürekli tecrübelerini aktararak gelişimine katkı sağlıyor.



