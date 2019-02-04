Star TV'nin sevilen programı final yapıyor

Nergis Zamanı, hafta içi her gün 13.00'te ekrana geliyor, sağlıktan çocuk bakımına, doğru alışverişten yemek tariflerine kadar kadınlara yönelik tüm konuları ele alıyordu. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan program bu hafta son kez seyirciyle buluşacak. Cuma günü ekran macerası son bulacak olan 'Nergis Zamanı'nın yerine ünlü sunucu Nursel Ergin, Global Medya imzalı programa başlayacak.Son olarak 21 günlük programla fazla kilolarından kurtulmayı planladığını açıklayan Nursel Ergin, sosyal medya sayfasından, "21 gün egzersiz yaparak ve yemeğime dikkat ederek fazla yağlarımdan kurtulmayı hedefliyorum (bunu yapacak olmamın nedeni yakında karşınıza çıkacağım. Güzel sağlıklı dinlenmiş olmak istiyorum) sizinle süreci story'den paylaşıyorum, hergün ne yedim ne içtim egzersiz ne yaptım. Hergünümü, öne çıkanlarda arşivleyeceğim. Aslında çokta bişey yapmaya gerek yok göreceksiniz." mesajını paylaştı.