Staples Center'ın dışındaki caddenin adı, "Kobe Bryant Bulvarı" olacak!

Figueroa St. will soon be Kobe Bryant Blvd. between Olympic & MLK.



Kobe's legacy is bigger than basketball. #KobeBryantBlvd will be a reminder to everyone, young and old who drive down it, there is no obstacle too big and that with the #Mambamentality , anything is possible. pic.twitter.com/gvekIFOU5u



— Herb J. Wesson, Jr. (@HerbJWesson) August 24, 2020

Los Angeles Şehir Meclisi, Staples Center'ın dışındaki caddenin adının Kobe Bryant Bulvarı olarak değiştirileceğini söyledi.Staples Center'ın içinde, Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formaları, 2017'den beri kirişlerde asılı duruyor. Ve şimdi Staples Center'ın dışında, Figueroa Street'in bir kısmı, eski Los Angeles Lakers yıldızının şerefine yeniden adlandırılacak.Los Angeles Şehir Konseyi üyesi Herb J. Wesson Jr.'a göre, Olympic Boulevard ve Martin Luther King Jr. Boulevard arasındaki Figueroa caddesi, Kobe Bryant Boulevard olarak açılacak.Wesson Jr., duyuruyu Los Angeles ve Orange County'deki Kobe Bryant Günü'nde yaptı. Bryant ve kızı Gianna, Ocak ayında bir helikopter kazasında vefat eden dokuz kişiden ikisiydi.Lakers, dün gece Portland Trail Blazers'a karşı oynadıkları ilk tur serisinin 4. maçında, Bryant ve kızının onuruna özel "Black Mamba" formalarını giymişti. Pazar günü, Bryant'ın doğum günüydü ve yaşasaydı, 42 yaşında olacaktı.Figueroa ile kesişen ve Staples Center'ı L.A. Live'daki plazadan ayıran West 11th Street'in bir kısmına, 2002'de Lakers'ın uzun süredir spikerliğini yapmış olan Chick Hearn'ün adı verilmişti.