Staples Center'daki kavganın cezaları açıklandı

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NBA, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets arasında Cumartesi günü gerçekleşen fiziksel münakaşa nedeniyle Brandon Ingram'a dört maç, Rajon Rondo'ya ve Chris Paul'a da ikişer maç uzaklaştırma cezası verdi.NBA, olayla ilgili şu bildiriyi yayınladı:"Ingram, agresif bir şekilde dönerek Paul'e karşı bir yumruk salladığı, bir hakemle dostça olmayan bir tavırla yüzyüze geldiği ve Rockets guardı James Harden'ı arkadan iterek olayların başlamasına sebep verdiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası almıştır. Rondo, Paul'a çok sayıda yumruk attığı, tükürdüğü ve fiziksel münakaşaya girdiği için, Paul ise, Rondo'nun yüzüne parmağıyla temas kurduğu ve birden fazla yumruk attığı için uzaklaştırma cezası almıştır."Paul'un cezası, Houston Rockets dün gece Staples Center'da LA Clippers'la yüzleştiğinde başlamış oldu. Ingram ve Rondo'nun cezası, Lakers bu gece San Antonio Spurs'le karşılaştığında başlayacak.