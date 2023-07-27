Stanojevic gençlerle ilgili kararını verdi

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 2. etap Erzurum kampının ardından yönetime gençlerle ilgili raporunu sundu.

, Fotoğraf; AA
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Stanojevic gençlerle ilgili kararını verdi
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27 Temmuz 2023 16:07
Konyaspor Akademisi'nden gelerek Konyaspor A takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan genç oyuncuların durumları belli oldu! 10-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2. etap Erzurum kampının ardından yönetime rapor sunan teknik direktör Aleksandar Stanojevic, genç oyuncularla ilgili son kararını da bu raporda belirtti.

4 OYUNCU A TAKIMDA

Konyaspor'un 2023-24 sezonu A takım kadro planlamasında; Konyaspor Akademisi'nden gelen 4 futbolcu yer aldı.

Yeşil-beyazlı takımda kaleciler Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra, kanat Mehmet Ali Büyüksayar ve Ataberk Karababa da Anadolu Kartalı'nın yeni sezon planlamasında yer aldı. Oyuncular şans bulması halinde 2023-24 sezonunda Konyaspor A takımıyla maça çıkabilecek.

3 OYUNCU KİRALANACAK

Konyaspor'da genç oyunculardan 3'ünün durumu da belirsizliğini koruyor. Yeşil-beyazlı takımla birlikte 2 farklı kamp dönemi geçiren Ahmet Karademir, Fatih Mankır ve Çağdaş Şendur'un yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı öğrenildi. Oyuncuların daha da gelişmesi için farklı kulüplere kiralanması gündeme geldi. (Yeni Konya)

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