Stanojevic gençlerle ilgili kararını verdi

Konyaspor Akademisi'nden gelerek Konyaspor A takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan genç oyuncuların durumları belli oldu! 10-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2. etap Erzurum kampının ardından yönetime rapor sunan teknik direktör Aleksandar Stanojevic, genç oyuncularla ilgili son kararını da bu raporda belirtti.



4 OYUNCU A TAKIMDA



Konyaspor'un 2023-24 sezonu A takım kadro planlamasında; Konyaspor Akademisi'nden gelen 4 futbolcu yer aldı.



Yeşil-beyazlı takımda kaleciler Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra, kanat Mehmet Ali Büyüksayar ve Ataberk Karababa da Anadolu Kartalı'nın yeni sezon planlamasında yer aldı. Oyuncular şans bulması halinde 2023-24 sezonunda Konyaspor A takımıyla maça çıkabilecek.



3 OYUNCU KİRALANACAK



Konyaspor'da genç oyunculardan 3'ünün durumu da belirsizliğini koruyor. Yeşil-beyazlı takımla birlikte 2 farklı kamp dönemi geçiren Ahmet Karademir, Fatih Mankır ve Çağdaş Şendur'un yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı öğrenildi. Oyuncuların daha da gelişmesi için farklı kulüplere kiralanması gündeme geldi. (Yeni Konya)



