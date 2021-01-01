Stanley ve Simons, Smaç Yarışması'na katılacaklar!

Indiana Pacers çaylağı Cassius Stanley ve Portland Trail Blazers guardı Anfernee Simons'ın bu hafta sonu düzenlenecek All-Star Smaç Yarışması'na katılmalarının beklendiği bildirildi.



Stanley ve Simons'ın 7 Mart'ta Atlanta'da düzenlenecek olan All-Star Maçı'nın devre arasında gerçekleşmesi planlanan etkinlik için, New York Knicks çaylağı Obi Toppin'e katılacakları belirtildi.



Zion Williamson'ın Duke Üniversitesi'ndeki en yüksek dikey sıçrama rekorunu kırmış olan Stanley, Pacers'ın G League takımı Fort Wayne Mad Ants'a gönderilmeden önce, Pacers için sekiz maçta yer almıştı.



Simons ise Blazers formasıyla üçüncü yılında ve maç başına 17.5 dakika sahada kalarak 8.5 sayı ortalaması yakalıyor.



