"Stanislav Ivanov için Galatasaray ile görüşmedik"

Levski Sofya Basın Sözcüsü Ivaylo Yovchev, iddiaların aksine Stanislav Ivanov için Galatasaray ile görüşmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
'Stanislav Ivanov için Galatasaray ile görüşmedik'
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18 Ekim 2020 17:38
Yaz aylarında Galatasaray'ın gündeminde olduğu kaydedilen kanat oyuncusu Stanislav Ivanov için kulübü Levski Sofya'dan açıklama geldi.

Bulgar ekibinin basın sözcüsü Ivaylo Yovchev, "Açıkça söyleyebilirim ki Ivanov için ne Lokomotiv Moskova'dan, ne Galatasaray'dan ne de başka takımdan bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'DAN GALATASARAY'I TAKİP ETMİŞTİ

Genç oyuncu, transfer söylentilerinin ardından Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmiş ve dedikodular güçlenmişti.

16 Nisan 1999 tarihinde Bulgaristan'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor. Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.





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