Stanislav Cherchesov: 'Türkiye kendini geliştirmiş'

"ARTIK GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKTIK"

Milli Takımı Teknik Direktörü, A Milli Takımımız ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları mücadele öncesinde konuştu.A Milli Takımımızın kendini geliştirdiğini söyleyen deneyimli hoca, "Türkiye'nin Sırbistan ve Macaristan ile oynadığı maçları izledik. Dün teknik ekibimiz Almanlarla oynadıkları maçı da gözlemledi. Takıma video analiz ile her şeyi anlatıyoruz. Her takımın, oyuncular değiştikçe farklı oyunlara geçme şansı vardır." dedi.Kendi oyunlarını da analiz ettiklerini kaydeden Cherchesov, "Oyunculara bir konferans verdik, sonra toparlanma idmanı yaptık. İsveç maçında neler yaptığımızı inceledik. İyi şeyler yapmışız ancak çok iyi şeyler yapmamışız. Yavaş yavaş Türkiye maçına geçtik, artık geçmişi geride bıraktık." ifadelerini kullandı.Antalyaspor'dan Kudryashov'u stoper olarak değerlendirdiklerini söyleyen teknik adam, "Kudryashov bir stoper, bu bir arayış değil. Kulübünde de stoper oynadı. Milli maçta iyi performans sergiledi. O pozisyonda bir alternatifimiz daha var artık." diye konuştu.A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Rusya ile 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.