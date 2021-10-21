Stanislav Cherchesov: 'Hamit Altıntop ile görüştüm! Adaydım'

Rusya Milli Takım Eski Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adaylardan biri olduğunu ve Hamit Altıntop ile görüştüğünü açıkladı.



CHERCHESOV'UN AÇIKLAMALARI



"Türkiye'den aramışlardı beni. İki kez federasyon yönetim kurulu üyeleriyle görüştüm. Hamit Altıntop ile görüştüm. Adaylardan biriyim ama Stefan Kuntz isminde karar alındı. Diyalog kurmakta zorlanmadım. Çünkü 5 yıl boyunca Türkiye ile çok maç oynadık. Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahiptim zaten."





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