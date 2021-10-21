Stanislav Cherchesov: 'Hamit Altıntop ile görüştüm! Adaydım'

Rus Teknik Direktör Stanislav Cherchesov, Hamit Altıntop ile görüştüğünü ve Türkiye için aday isimlerden biri olduğunu açıkladı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Stanislav Cherchesov: 'Hamit Altıntop ile görüştüm! Adaydım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2021 08:24
Rusya Milli Takım Eski Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adaylardan biri olduğunu ve Hamit Altıntop ile görüştüğünü açıkladı.

CHERCHESOV'UN AÇIKLAMALARI

"Türkiye'den aramışlardı beni. İki kez federasyon yönetim kurulu üyeleriyle görüştüm. Hamit Altıntop ile görüştüm. Adaylardan biriyim ama Stefan Kuntz isminde karar alındı. Diyalog kurmakta zorlanmadım. Çünkü 5 yıl boyunca Türkiye ile çok maç oynadık. Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahiptim zaten."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.