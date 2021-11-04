Stanislav Cherchesov: 'Galatasaray bir adım önde'

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4.maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçı öncesinde bir dönem Spartak Moskova'da teknik direktörlük görevinde bulunan Stanislav Cherchesov A Spor'a özel açıklamalarda bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



Galatasaray - Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maç hakkında yorum yapan Cherchesov, "Ben ilk maçı Moskova'da izledim. Maç hemen hemen dengeli geçti ama şahsi fikrime göre Galatasaray biraz daha şanslıydı diyebilirim. Diğer taraftan bugün başka bir maç var. Galatasaray kendi ülkesinde oynuyor. Ben de Türk ekiplerinin kendi evinde nasıl oynadıklarını biliyorum." dedi.



"Galatasaray bir adım önde"



Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü belirten Cherchesov, "Bugünkü karşılaşmada Galatasaray'ı biraz daha önde görüyorum çünkü, Fatih Terim tam olarak takımları nasıl yetiştireceğini gayet iyi biliyor, seyircileri destekliyor. Galatasaray kendi ülkesinde şampiyonluk yarışında orta seviyedeler, mükkemmel bir oyun sergilemiyorlar ama bugün karar vereceği bir oyun ve sanıyorum ki Galatasaray çok büyük bir adım atacak ve diğer tura daha fazla hazır olacak." yorumunu yaptı.



"Benim için Fatih Terim dünyada tektir."



Rusya'nın Fatih Terim'i olarak tanımlanıyorsunuz. Bu tanıma katılıyor musunuz? Neden böyle bir benzetme yapılıyor?



"Nedenini bilemiyorum. Bunu tam olarak size açıklayamam tabi ama karakter olarak baktığımızda Fatih Terim ile aynı şekilde doğduk diyebilirim. Ben iki defa Fatih Terim' e karşı oynadım. Fiorentina'da biz kazandık. İlk maçım zaten Türkiye'ya karşıydı. O zaman Fatih Terim vardı ve Antalya'da oynamıştık. Bunu samimi olarak söyleyebilirim, Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalıştık. Çok güzel bir çalışma yapıyor. Onun olduğu yerde takımlar çok iyi. Biliyorsunuz Galatasaray ile Avrupa Kupasını kazandı ve benim için dünyada tektir." ifadesinde bulundu.









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