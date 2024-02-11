Stanimir Stoilov: ''Süper Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-0 kazanılan Teksüt Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.



Bandırmaspor'un iyi ve organize bir takım olduğunu anlatan Stoilov, şöyle konuştu:



"Bizim takım, organizasyonunu ve dinamizmini sonuna kadar sürdürdü. 2 gol bulduk. Bu statta oynamak birçok takım için zor. O yüzden bu galibiyet bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi her zaman destekliyorlar. Takım ve taraftar birlikte olduğumuzda her şeyi başarabileceğimize ve Süper Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum. Önümüzde çok maç var ve taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. O yüzden ceza yememeleri için taraftarlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum."



