Stanimir Stoilov: 'Büyük hayal kırıklığı yaşyorum'

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın son dakikasında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, iyi organize olup fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.Hatalardan dolayı goller yediklerini aktaran Stoilov,dedi.Santrforları dinamik şekilde kullanmak istediklerini ancak bu oyuncuların sakatlıktan yeni döndüğünü bildiren Stoilov, şöyle devam etti:Oyuncu değişliklerine ilişkin bir soruya da Stoilov, her zaman 3-5-2 sistemiyle oynadıklarını, oyuncu değişikliklerinin her zaman yaptıkları değişiklikler olduğunu ancak Kubilay Kanatsızkuş ile Romulo'nun sakatlıktan döndüğünü sözlerine ekledi.