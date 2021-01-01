Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Standiford-Artest: "LeBron'la Jordan'ı karşılaştırmak zor, farklı adamlar"

Eski NBA oyuncusu Metta Standiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Washington Wizards dönemindeki Michael Jordan'ı karşılaştırmanın zor olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Metta Standiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Washington Wizards dönemindeki Michael Jordan'ı karşılaştırmanın zor olduğunu söyledi.

Standiford-Artest (eski adıyla Ron Artest), 'Called Game' isimli podcast'te MJ ve Bron'ın kariyerlerinin son dönemlerini karşılaştırarak, bulundukları farklı yaklaşımı vurguladı:

"LeBron, MJ'in önceden yapmış olduklarını o kadar erken yapmış olsa, belki o da yoruludu. MJ, kelimenin tam anlamıyla rekabet olmadığını hissettiği için geri dönüp tekrar kazanmak istemişti, 'Yapacağımı yaptım, altı yüzüğüm var, finallerde hiç kaybetmemişim, kimse beni yakalayamaz.' şeklinde bir düşünce yapısı vardı.

Ancak LeBron finallerde kaybetmişti. LeBron'un altı yüzüğü yok, dört tane var. Ve bu onun için pek yeterli değil. Yani tutkularını karşılaştırmak zor, ikisi de farklı adamlar işte."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal