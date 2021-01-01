Standiford-Artest: "LeBron'la Jordan'ı karşılaştırmak zor, farklı adamlar"

Eski NBA oyuncusu Metta Standiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Washington Wizards dönemindeki Michael Jordan'ı karşılaştırmanın zor olduğunu söyledi.



Standiford-Artest (eski adıyla Ron Artest), 'Called Game' isimli podcast'te MJ ve Bron'ın kariyerlerinin son dönemlerini karşılaştırarak, bulundukları farklı yaklaşımı vurguladı:



"LeBron, MJ'in önceden yapmış olduklarını o kadar erken yapmış olsa, belki o da yoruludu. MJ, kelimenin tam anlamıyla rekabet olmadığını hissettiği için geri dönüp tekrar kazanmak istemişti, 'Yapacağımı yaptım, altı yüzüğüm var, finallerde hiç kaybetmemişim, kimse beni yakalayamaz.' şeklinde bir düşünce yapısı vardı.



Ancak LeBron finallerde kaybetmişti. LeBron'un altı yüzüğü yok, dört tane var. Ve bu onun için pek yeterli değil. Yani tutkularını karşılaştırmak zor, ikisi de farklı adamlar işte."



