Standart Liege, Cavanda'nın sözleşmesini feshetti

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturan, Standart Liegeli Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Standart Liege, Cavanda'nın sözleşmesini feshetti
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07 Mayıs 2020 19:39
Standart Liege, kariyerinde daha önce Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giyen Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesini feshetti.

Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Kongo asıllı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 246 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

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