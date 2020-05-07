Standart Liege, Cavanda'nın sözleşmesini feshetti

Standart Liege, kariyerinde daha önce Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giyen Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesini feshetti.Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Kongo asıllı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 246 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.