Standard Liegeli oyuncu Türk Milli Takımı'nı seçti

Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Çanak, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.



"BEN TÜRK'ÜM!"



Genç oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Benim kökenim Türk ve Türkiye benim kalbimde çok özel bir yere sahip. Türkiye'yi temsil edip atalarımı ve ailemi temsil edebileceğim için çok onurlu hissediyorum." dedi.



Geçtiğimiz sezon Standard Liege ile 41 resmi maça çıkan Cihan, 1 gol 4 asistlik katkı gösterdi.



