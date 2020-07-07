Stancu: "Fenerbahçe'ye karşı çok gol atabilirdik"

Gençlerbirliği'nin golcü futbolcusu Stancu, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Stancu: 'Fenerbahçe'ye karşı çok gol atabilirdik'
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07 Temmuz 2020 20:47
Gençlerbirliği'nin golcü futbolcusu Stancu, Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı daha fazla gol atabileceklerini ifade eden Stancu, "Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik, çok fazla gol atabilirdik ama başaramadık. Bir puanla ayrıldık, kötü değil ancak kazanabilirdik. Bu istekle oynamaya devam edersek kalan maçlardan istediğimizi alabiliriz" dedi.



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