Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve siyah-beyazlılar kötü gidişatı noktalayamadı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü Bogdan Stancu'dan geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermezken, siyah-beyazlılarda Welinton 75. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.
Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaptı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise 5. haftada evinde Denizlispor'u konuk edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ SERİYİ KIRDI
Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş'ın serisi bu maçla son bulmuş oldu. Öte yandan Beşiktaş ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen Gençlerbirliği, 12. maçında bu kötü serisini noktaladı.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE BİR İLK
Son 3 Süper Lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybı yaşadı.
SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.
Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.
Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.
JOSEF DE SOUZA İLK KEZ
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı forma ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı.
De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı.
Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.
SERGEN YALÇIN VIDA'YI KESTİ
Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi.
Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK
Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günlerde bir destek de Beşiktaş'tan geldi.
Siyah-beyazlı kulüp bir tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açarken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.
TAKIMI BAŞKAN ÇEBİ UĞURLADI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.
Başkan Çebi siyah-beyazlı oyuncuları başarı dilekleriyle Vodafone Park'a uğurladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.
38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü Bogdan Stancu'dan geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermezken, siyah-beyazlılarda Welinton 75. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.
Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaptı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise 5. haftada evinde Denizlispor'u konuk edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ SERİYİ KIRDI
Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş'ın serisi bu maçla son bulmuş oldu. Öte yandan Beşiktaş ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen Gençlerbirliği, 12. maçında bu kötü serisini noktaladı.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE BİR İLK
Son 3 Süper Lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybı yaşadı.
SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.
Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.
Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.
JOSEF DE SOUZA İLK KEZ
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı forma ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı.
De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı.
Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.
SERGEN YALÇIN VIDA'YI KESTİ
Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi.
Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK
Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günlerde bir destek de Beşiktaş'tan geldi.
Siyah-beyazlı kulüp bir tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açarken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.
TAKIMI BAŞKAN ÇEBİ UĞURLADI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.
Başkan Çebi siyah-beyazlı oyuncuları başarı dilekleriyle Vodafone Park'a uğurladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.
38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN