GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ SERİYİ KIRDI

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE BİR İLK

SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

JOSEF DE SOUZA İLK KEZ

SERGEN YALÇIN VIDA'YI KESTİ

BEŞİKTAŞ'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK

TAKIMI BAŞKAN ÇEBİ UĞURLADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve siyah-beyazlılar kötü gidişatı noktalayamadı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü'dan geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermezken, siyah-beyazlılarda75. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaptı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.Süper Lig'in 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise 5. haftada evinde Denizlispor'u konuk edecek.Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş'ın serisi bu maçla son bulmuş oldu. Öte yandan Beşiktaş ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen Gençlerbirliği, 12. maçında bu kötü serisini noktaladı.Son 3 Süper Lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybı yaşadı.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı forma ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı.De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı.Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi.Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günlerde bir destek de Beşiktaş'tan geldi.Siyah-beyazlı kulüp bir tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açarken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.Başkan Çebi siyah-beyazlı oyuncuları başarı dilekleriyle Vodafone Park'a uğurladı.8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.19. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ersin tehlikeyi önledi.38. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda, Montero'nun kafayla kaleye gönderdi meşin yuvarlak yandan auta gitti.42. dakikada De Souza'nın uzaktan şutunda, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.45+1. dakikada De Souza, orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.