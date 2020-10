Stan Van Gundy, Pelicans'ın yeni koçu oldu!

New Orleans Pelicans'ın, Stan Van Gundy ile bir sonraki başantrenör olması üzerine dört yıllık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 61 yaşındaki antrenör, Ağustos ayında beş sezonun ardından görevden alınan Alvin Gentry'nin yerini alan kişi oldu. Savunmacı zekasının, maç başına boyalı alanda 52.2 sayı dahil olmak üzere, ortalama 117.1 sayı atılan NOLA ekibine yardımcı olacağı düşünülüyor.



Van Gundy, sosyal medyada işe alındığını şu tweet ile doğruladı:



"Yetenekli bir New Orleans Pelicans takımına katıldığımdan ötürü heyecan duyuyorum. Oyuncularımızla çalışmak ve Bayan Benson, David Griffin, Trajan Langdon, onların personeli ve New Orleans'ın harika insanları için çalışmak benim için bir onur olacaktır. Oyuncularımızla konuşmak ve süreci başlatmak için sabırsızım."



Van Gundy en son 2017-18 sezonunda Detroit Pistons ile NBA'de antrenörlük yapmıştı ve 12 sezonluk kariyerinde, üç farklı takımda 523-384'lük bir dereceye sahip.



Van Gundy, Orlando Magic'i 2008-09 sezonunda NBA Finallerine çıkarması da dahil olmak üzere, ekibini dört sezon üst üste en az 50 galibiyetlik sezonlara taşımıştı. Bu yılki playofflarda Van Gundy, TNT için televizyon analisti olarak çalışmıştı.