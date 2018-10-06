Stan Van Gundy: "LeBron James, Jordan'dan iyi!"

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Detroit Pistons'ın eski basketbol operasyonları başkanı ve başantrenörü Stan Van Gundy, ESPN'deki programının ilk bölümüne hızlı bir giriş yaptı.Stan Van Gundy, LeBron James ile Michael Jordan'ı kıyaslaması istenen bir soruya, "Aralarındaki fark çok az. İkisi de çok iyi. İkisi de skorer. Her şeyi mükemmel yapıyorlar. Bence LeBron James, Michael Jordan daha iyi. Çünkü, daha iyi pasör, tüm oyuncuları işin içine katmayı biliyor." cevabnı verdi.Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey de benzer bir yorumda bulunmuştu. The Dan Patrick Show'da konuşan Morey, "LeBron'un nasıl galibiyetler kazanıp, nasıl şampiyonluklar elde ettiğine bakın. Rakamlara falan bakmaya gerek yok. İzleyip görebilirsiniz. Onu her şeyden sıyırıp kariyerine şöyle bir bakın. Biliyorum tartışılacak ama LeBron James, Michael Jordan'dan daha iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.LeBron James, kariyeri boyunca forma giydiği iki takımda da şampiyonluk yaşadı ve Doğu Konferansı'nda oynadığı son 8 sezonun tamamını kazandı.