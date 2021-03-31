Stale Solbakken: "Türkiye ile aramızda çok fark yok"

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Dünya Kupası Elemeleri hakkında konuştu. İşte Solbakken'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stale Solbakken: 'Türkiye ile aramızda çok fark yok'
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31 Mart 2021 01:28
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Karadağ'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Stale Solbakken, Norveç'in Dünya Kupası için şanssını arttırdığını belirtirken; "Son 7 günde 3 maça çıktık. Hala yaşıyoruz. Oyuncular ciddi şekilde yoruldu. Türkiye maçından sonra bir kez daha kaybetseydik, işimiz bitebilirdi. Türkiye maçında zihinsel olarak dağıldık. Karadağ maçı bizim için kolay olmadı. Kazandık ve Türkiye'nin de Letonya'ya takılmasının ardından şansımızı arttırdık." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam ayrıca "Şimdi önümüzde kritik 7 maç var. Türkiye'nin sadece 1 puan gerisindeyiz. Milli takımda göreve yeni geldik, sonbaharda her şey bizim için daha iyi olacak. Maçlara 15'er dakikalık taktik antrenmanla hazırlandık. Pazartesi günü Karadağ maçı için neredeyse bir şey yapamadık." diye konuştu.



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