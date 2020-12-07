Stale Solbakken: 'Türkiye, Dr. Jekyll ile Bay Hyde gibi'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri grubundaki rakiplerinden biri olan Norveç'te teknik direktör Stale Solbakken kura çekimini değerlendirdi.



İlk torbadan Hollanda ya da Danimarka'yı istediğini söyleyen teknik adam, "İlk reaksiyonum, iyi grup diye düşündüm. Daha iyileri ya da kötüleri olabilirdi. Ben memnunum. Belki Hırvatistan ya da Danimarka ilk torbadan gelse, daha güzel olabilirdi." diye konuştu.



Türkiye'nin performansının inişli çıkışlı olduğunu belirten Solbakken, "Hollanda tabii ki zor bir rakip. Türkiye ise, *Dr. Jekyll ile Bay Hyde gibi, sürekli değişiyor. Letonya ve Karadağ da zorlu rakipler. Heyecanlı bir grup oldu. En güçlü rakibimiz Hollanda gibi gözüküyor." dedi.



*İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson'ın 1886 yılında yayımladığı Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, kişilik bölünmesi üzerine bir romandır. Nazik bir insan olan yaşlı hekim Dr. Henry Jekyll'in zaman zaman şehvet düşkünü bir canavara, yani Mr. Edward Hyde'a dönüşmesi olayını anlatır.



