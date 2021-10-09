Stale Solbakken: "Skordan memnunum"

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Stale Solbakken: 'Skordan memnunum'
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08 Ekim 2021 23:52
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Takımımızla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Skorun istediği gibi olduğunu söyleyen Solbakken, "Taktiksel oynamalıydık. İyi oynadık. Önce her iki yarı sahada sıkıntı yaşadık, basit hatalar yaptık. Son dakikada gol kaçırdık ama yine de skordan memnunum." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Solbakken, "Biz bir anlamda tuzağa düşmüş olduk, Türk milli takımının hızlı başlayacağını biliyorduk ama golü buldular. Bu hızlı tempoya yakalandık, rakip takımın oyuncuları çok iyiydi, bir gol buldular. Sonra kontrolü ele geçirdik. Türkiye'nin yeni antrenörünün çok başarılı olduğunu biliyorum. Başarılarının da devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

 

 


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