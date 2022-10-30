Moritanya Premier Ligi'ndeki El Cemarik-ADK Moderne Kaedi karşılaşmasına, büyük böcek sürülerinin başkent Nuakşot'taki Şeyha Vild Boidiya Stadyumu'nu istila etmesi nedeniyle 25. dakikada ara verildi.



MAÇA ARA VERİLDİ



Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.



KARŞILAŞMA SONRA DEVAM ETTİ



Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Maçı El Cemarik 4-0 galip tamamladı.





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