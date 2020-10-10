Stada girdiler ve çimlerde 'drift' yaptılar!

İspanya 2. Lig takımı Mallorca'nın stat görevlileri 10 Ekim sabahında farklı bir statla karşılaştılar.Bir önceki gece yaşanan olay sonrası eski adı Son Moix olan Iberostar Stadyumu'nun çimleri büyük zarar görmüştü.6 saldırganın oluşturduğu grup stadyuma girdikten sonra kompleksin içindeki bir minibüsle sahaya girdi. Saha üzerinde minibüsle kayan grup, sahanın çimlerini kullanılamaz hale getirdi.Bir süre sonra stadyumun güvenlik alarmları devreye girince polis olay yerine intikal etti ve 6 kişilik gruptan 2'sini yakaladı.