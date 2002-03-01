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Stackhouse: "O yıl, Michael Jordan'a olan saygımı biraz kaybetmiştim"

Eski NBA oyuncusu Jerry Stackhouse, 2002-03 sezonunda Washington Wizards'da takım arkadaşı olduklarında, Michael Jordan'a duyduğu saygıyı "biraz kaybettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Jerry Stackhouse, 2002-03 sezonunda Washington Wizards'da takım arkadaşı olduklarında, Michael Jordan'a duyduğu saygıyı "biraz kaybettiğini" söyledi.

Stackhouse, Detroit'ten Washington'a takas olduktan sonra, o dönemde "daha iyi oyuncu" olduğunu düşündüğünü belirtti.

The Woj Pod'da konuşan Stackhouse, durumu şu şekilde anlattı:

"Dürüst olmak gerekirse, birkaç nedenden ötürü keşke Washington'da hiç oynamasaydım. Oraya takas olmadan önce Detroit'te yolumuzu bulduğumuzu düşünüyordum. Bu noktada, daha iyi bir oyuncu olduğumu hissettiğim bir idolle karşılaşabilmek gerçekten zorlayıcıydı."

"İşler hala Michael Jordan üzerinden yürüyordu. Başantrenör Doug Collins, Doug'ı da severim, ancak bence bu onların Chicago'da geçirmiş olabilecekleri kötü anları telafi etmek için bir fırsattı. Yani, Michael'ın yapmak istediği hemen hemen her şeyi yaptık. Oldukça iyi bir başlangıç yaptık ve hücumun işleyiş şeklini beğenmemişti. Çünkü biraz daha benim üzerimden gidiyordu. O yüksek postta biraz daha kendi üzerinden bire bir oynansın istiyordu, bu yüzden postta onun için daha fazla bire bir pozisyonu oynadık. Ve bu durum, sezondan hiç keyif almayacağım bir noktaya kadar gelmişti. Aklımda olan Michael Jordan imajı ve ona olan saygım, o yıl içinde biraz kaybolmuştu."

İkili, toplamda maç başına ortalama 41.5 sayı ile oynamıştı. Stackhouse'dan maç başına 21.5 sayı gelirken, Jordan'dan 20 sayı gelmişti. Wizards o sezon, 37-45 derecesiyle oynamış ve playoffları kaçırmışlardı.


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