Haber Tarihi: 20 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 11:32

St Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off maçları başlıyor. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off birinci maçında İrlanda'nın St Patricks takımına konuk olacak. Peki, St Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, İrlanda'nın Dublin kentinin takımı St Patrick ile UEFA Konferans Ligi play-off birinci maçı için sahaya çıkıyor.

ST PATRİCKS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

St Patricks - Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşması 22 Ağustos 2024 Perşembe günü Dublin'deki Tallaght Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak.

ST PATRİCKS - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ

St Patricks - Başakşehir maçını Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek. Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Almanya'dan Sören Storks ise karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

St Patricks ile Başakşehir, tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. St Patricks - Başakşehir maçı TRT Spor ve TRT'nin platformu olan Tabii üzerinden izlenebilecek. Başakşehir Konferans Ligi maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR FK FORM DURUMU

Başakşehir Futbol Kulübü, oynadığı son 5 maçın dördünü kazanırken, bir maçta berabere kaldı.

ST PATRİCKS FORM DURUMU

St. Patricks futbol kulübü, oynadığı son 5 maçın üçünü kazandı, ikisinde ise berabere kaldı.

Başakşehir kulübünün piyasa değeri

Başakşehir spor kulübünün güncel piyasa değeri 52,45 Milyon Euro'dur.

St Patricks kulübünün piyasa değeri

St Patricks spor kulübünün güncel piyasa değeri 1,25 Milyon Euro'dur.
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