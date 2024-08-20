St Patricks - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, İrlanda'nın Dublin kentinin takımı St Patrick ile UEFA Konferans Ligi play-off birinci maçı için sahaya çıkıyor.

St Patricks - Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşması 22 Ağustos 2024 Perşembe günü Dublin'deki Tallaght Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak.

St Patricks - Başakşehir maçını Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek. Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Almanya'dan Sören Storks ise karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev yapacak.

St Patricks ile Başakşehir, tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. St Patricks - Başakşehir maçı TRT Spor ve TRT'nin platformu olan Tabii üzerinden izlenebilecek. Başakşehir Konferans Ligi maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

Başakşehir Futbol Kulübü, oynadığı son 5 maçın dördünü kazanırken, bir maçta berabere kaldı.

St. Patricks futbol kulübü, oynadığı son 5 maçın üçünü kazandı, ikisinde ise berabere kaldı.

Başakşehir spor kulübünün güncel piyasa değeri 52,45 Milyon Euro'dur.

St Patricks spor kulübünün güncel piyasa değeri 1,25 Milyon Euro'dur.