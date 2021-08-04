St. Johnstone kulübü kapasite artışı için başvuru yaptı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi İskoç St. Johnstone kulübü, maça daha fazla taraftar alma başvurusunda bulunduklarını duyurdu.



Yapılan açıklamada kulübün yetkili makamlara 9 Ağustos sonrası için ülkede alınacak kararlar nedeniyle 12 Ağustos'taki maça daha fazla seyirci alınmak istendiği kaydedildi.



Konuyla ilgili taraftarlarına bilgi veren kulüp, olumlu veya olumsuz bir bilgi alındığında da kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. perthstjohnstonefc.co.uk



