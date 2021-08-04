St. Johnstone kulübü kapasite artışı için başvuru yaptı

Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone kulübü, ülkede alınacak kararlar nedeniyle sarı kırmızılılarla oynayacakları maçın seyirci kapasitesini arttırmak için başvuru yaptıklarını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; perthstjohnstonefc.co.uk
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St. Johnstone kulübü kapasite artışı için başvuru yaptı
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04 Ağustos 2021 00:12
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi İskoç St. Johnstone kulübü, maça daha fazla taraftar alma başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada kulübün yetkili makamlara 9 Ağustos sonrası için ülkede alınacak kararlar nedeniyle 12 Ağustos'taki maça daha fazla seyirci alınmak istendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili taraftarlarına bilgi veren kulüp, olumlu veya olumsuz bir bilgi alındığında da kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. perthstjohnstonefc.co.uk


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