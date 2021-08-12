St. Johnstone - Galatasaray maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray deplasmanda UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda St. Johnstone'a 1-1'in rövanşında konuk oluyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 1,79'luk oran verilirken St. Johnstone'un galibiyetine ise 3,85'lik oran verilmiş durumda. Maçın beraberlik oranı 2,95 olurken 2,5 ALT oranı 1,53 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,05 olarak göze çarpıyor.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
St. Johnstone maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü St. Johnstone'ın atmasına 2,43 oran verildi. İlk golü Galatasaray'ın atmasına 1,58 oran açıklanırken gol olmaz oranına ise 6,75'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu mücadelede St. Johnstone'un galibiyetine verilen oran 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62'den bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 1,79'luk oran verilirken St. Johnstone'un galibiyetine ise 3,85'lik oran verilmiş durumda. Maçın beraberlik oranı 2,95 olurken 2,5 ALT oranı 1,53 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,05 olarak göze çarpıyor.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI TUTTUR'DA! CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
St. Johnstone maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü St. Johnstone'ın atmasına 2,43 oran verildi. İlk golü Galatasaray'ın atmasına 1,58 oran açıklanırken gol olmaz oranına ise 6,75'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu mücadelede St. Johnstone'un galibiyetine verilen oran 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62'den bültende yer aldı.
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