St. Etienne'nin Mustafa Muhammet pişmanlığı

St. Etienne kulübü, Mısırlı yıldız Mustafa Muhammet'in Galatasaray'daki performansını görünce büyük pişmanlık yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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St. Etienne'nin Mustafa Muhammet pişmanlığı
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09 Şubat 2021 10:13
Mustafa Muhammet transferini bitirmek üzereyken, bonservis konusunda Zamalek yöneticileriyle yaşadıkları polemik nedeniyle geri adım adan St. Etienne kulübü, Mısırlı yıldızın Galatasaray'daki performansını görünce büyük pişmanlık yaşadı.

St. Etienne Kulüp yönetimi, genç yıldızın için son bir hamle daha yapsa da, Zamalek cephesinden olumsuz yanıt alıp oyuncuyu Cim Bom'a kaptırmıştı.

Fransız gazeteleri, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi maçından bahsederken, Muhammet'in nefis golüne değinerek, Sarı-Kırmızılı kulübün altın değerinde bir hamle yaptığını öne sürdü.

Mustafa Muhammet'in performansı, ülkesi Mısır'da da yakından takip ediliyor. Gazetelerde ve televizyonlarda, genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsediliyor.  

 



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