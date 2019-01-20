St-Etienne ile Lyon derbisini Bilyoner.com'da CANLI izleyin!

Fransa Ligi'nde dev derbi; St-Etienne ile Lyon, Stade Geoffroy-Guichard'da bugün saat 23:00'te karşı karşıya gelecek. Saint-Etienne ile Lyon arasında Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan son derbide Fekir, skoru 5-0 yapmasının ardından gol sevinciyle Saint-Etienne tribünlerini sahaya indirmişti! Bugün neler olacak? İşte o anlar tanıklık etmek için sizi Bilyoner.com'a davet ediyoruz. Saat 23:00'te başlayacak olan dev maçı Bilyoner.com'dan CANLI olarak izleyebilirsiniz.
Sporx idda ekibinden Gölge Adam'ın St-Etienne - Lyon maçı tahmini; "Fransa Ligi'nde 3'üncü sıradaki St. Etienne, 4'üncü sıradaki Lyon'u konuk edecek. St. Etiene, lider PSG'den sonra en iyi iç saha performansına sahip. İç sahada çıktıkları son 5 maçı kazandılar, son 10 maçta ise mağlup olmadılar. Lyon ise bu aralar biraz sendeledi. Reims beraberliğinin ardında deplasmanda Toulouse ile de yenişemediler. St. Etienne'de Khazri takımı sürüklemeye devam ediyor. Marsilya karşısında da attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu maçta sakatlığı sebebiyle Debuchy forma giyemeyecek. Lyon da ise tek eksik Rafael. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Ancak ev sahibi ekip bir adım önde. Kazanmaları için açılan oran da yanlarında yer almak için yeterli. Tahminim MS1"
Muhtemel 11'ler:
ST. ETİENNE: Ruffier – Perrin, Subotic, Kolodziejczak, Paquet, Selnaes, M'Vila, Silva, Cabella, Diony, Khazri
LYON: Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, N'Dombele, Auouar, Mendy, Fekir, Depay, Traore
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Sporx idda ekibinden Gölge Adam'ın St-Etienne - Lyon maçı tahmini; "Fransa Ligi'nde 3'üncü sıradaki St. Etienne, 4'üncü sıradaki Lyon'u konuk edecek. St. Etiene, lider PSG'den sonra en iyi iç saha performansına sahip. İç sahada çıktıkları son 5 maçı kazandılar, son 10 maçta ise mağlup olmadılar. Lyon ise bu aralar biraz sendeledi. Reims beraberliğinin ardında deplasmanda Toulouse ile de yenişemediler. St. Etienne'de Khazri takımı sürüklemeye devam ediyor. Marsilya karşısında da attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu maçta sakatlığı sebebiyle Debuchy forma giyemeyecek. Lyon da ise tek eksik Rafael. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Ancak ev sahibi ekip bir adım önde. Kazanmaları için açılan oran da yanlarında yer almak için yeterli. Tahminim MS1"
Muhtemel 11'ler:
ST. ETİENNE: Ruffier – Perrin, Subotic, Kolodziejczak, Paquet, Selnaes, M'Vila, Silva, Cabella, Diony, Khazri
LYON: Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, N'Dombele, Auouar, Mendy, Fekir, Depay, Traore
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın