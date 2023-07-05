Srebrenica Boşnak Soykırımı'na dikkat çekmek için koşacaklar

Srebrenica Boşnak Soykırımı'na dikkat çekmek için düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica'da, 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş için, 8 bin 372 metrelik anma koşusu bu tür katliamların bir daha yaşanmaması ve 'unutma unutturma' sloganıyla gerçekleştirecek. Bu yıl 3'üncüsü 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek anma koşusu, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ve Rumeli Eğitim Vakfı tarafından organize edilecek. Yarışa Bakırköy Belediyesi de destek olurken, bu sabah Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlenen anma koşusunun tanıtım toplantısına; Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaşanana soykırımın bu sene 28'inci yılı olduğunu hatırlatan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, "Bu sene 3'üncüsünü yapıyoruz anma koşusunun. Soykırıma uğranması ile sınırlı değil bu olay. Hala mezarları bulunamayan soydaşlarımız var. Bu zamana kadar yaşanan katliamlarda da birçok insan yaşamını yitirdi. Bir daha yaşanmaması ve unutulmaması adına düzenlediğimiz bir etkinlik. Koşu olmasının amacı da bu olayı genç nesle spor aracılığıyla aktarabilmemiz için. Etkinliğimiz Yeşilköy Balıkçılar Barınağının oradan başlayacak ve orada son bulacak" şeklinde konuştu.

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, "Üzüntü duyulan bir olay. İnsanların soykırıma uğraması kimsenin istemediği şeyler, yaşanmasını istemediğimiz olaylar. Ne yazık ki yaşandı. Düzenlenen bu koşu belediyemiz ve vakıflarla gerçekleştiriliyor. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın" diye konuştu.

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya gelindiğini ifade ederek, "Anma koşusunun bu sene 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. 3 yıl önce başladığımız etkinlik her gün daha da büyüyerek anlamını giderek büyütmüştür. Bu etkinliği Bakırköy Belediyesi ve Bosna Sancak Dernekleri Türkiye Temsilciliği ile düzenliyoruz" dedi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, soykırımı Pazar günü koşu ile anacaklarını kaydederek, "Soykırım inancını tüm dünyaya haykırmak için koşuyoruz. Uluslararası düzenlenen koşunun 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Rumeli Balkan camiası başta olmak üzere tüm kuruluşların sahip çıktığı etkinlik giderek büyüyor. Bu savaş değildi sivil halka yönelik yapılan bir olaydı. Tarihe kapkara olarak geçen, tüm insanlık suçlarını içerek bir hale geldi. Katılımcılarımız 9 Temmuz'daki anma koşusunda 8 bin 372 metrelik saygı parkurunda yarışacaklar" dedi.