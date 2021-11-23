"Squid Game koreografisi, Kim'i gaza getirdi"

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Çabi, derbi maçın ülkesinde olağanüstü ilgi gördüğünü duyurdu. Derbi ile aynı saatte bir başka Koreli, Son'un forma giydiği Tottenham'ın Leeds ile maçı olmasına rağmen halkın çoğu G.Saray-F.Bahçe'yi seyretti.

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'Squid Game koreografisi, Kim'i gaza getirdi'
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23 Kasım 2021 13:26
Türkiye'de yaşayan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Çabi, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sırasında Twitter'dan yayımladığı mesajlarda, Kim Min-Jae sayesinde ülkesindeki futbolseverlerin derbiye yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu.

Çabi, "Kore'de şu an sabah 04.00 olmasına rağmen futbol sitelerinde 7080 bin kişi anlık İstanbul derbisi ve Kim Min-Jae'nin performans yazılarını okuyor, konuşuyor. Bu gece bir yandan da Kore'de çok iyi bir İstanbul derbisi, Süper Lig ve Fenerbahçe reklamı oldu" diye yazdı.

Çabi, aynı saatte bir başka Koreli futbolcu Heung-Min Son'un forma giydiği Tottenham'ın Leeds United ile maçı olmasına rağmen Korelilerin çoğunun İstanbul derbisini izlediğini de belirterek, "Yorumlar muazzam keyif aldıkları yönünde" dedi.

Ayrıca Galatasaray taraftarlarının maç öncesi yaptığı Güney Kore dizisi 'Squid Game' koreografisine dikkat çeken Çabi "Squid Game, Min-Jae'yi gaza getirdi. Bir de Gangnam Style (Koreli müzisyen PSY'nin tüm dünyayı saran şarkısı) çalsaydı Min-Jae gol atardı!" ifadelerini kullandı.




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