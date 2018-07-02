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Spurs'ün Kawhi için hâlâ umudu var!

San Antonio Spurs ekibinin, Kawhi Leonard için takas tekliflerini dinlese de kendisini takımda tutma umutları olduğu iddia edildi.

San Antonio Spurs ekibinin, Kawhi Leonard için takas tekliflerini dinlese de kendisini takımda tutma umutları olduğu iddia edildi.

San Antonio Express News'dan Jabari Young'ın iddiasına göre, ifadeleri şu şekilde:

"Takaslanmamış olduğu sürece, bazı şeylerin onarılmasına ilişkin halen umutlar var. Tabii ki isteği diğer yönde olduğu için, Spurs kendisini takaslamak için bir şeyler yapmaya çalışsa da, sürekli kendisine bilgi veriliyor. Fakat diğer yandan 'Dinle, biz bu işi halen çözmek istiyoruz, o yüzden düşüncen değişirse, oturalım konuşalım ve bunu halledelim.' sinyalleri de yolluyorlar."

"Bana kalırsa Kawhi, kafasında bir sezon da oynamaya hazırlanmalı çünkü eğer Spurs kendisi için yeterince iyi bir kontrat bulamazsa, işlemleri başlatmayacaklar. Bu işlemin iki tarafın da kazanacağı bir şey olması gerekiyor."

Young aynı zamanda Kawhi'ın takaslanmazsa, kenarda oturmaması gerektiğini düşündüğünü de ekledi. Ve kendisine bir ay kadar önce Kawhi'ın %95 sağlıklı olduğunun söylendiğini de açıkladı.

Spurs eğer isterse Kawhi'a bir süpermaksimum kontrat teklif edebilme pozisyonuna sahip ve bunu şu anda başka hiçbir takım teklif edemiyor.




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