Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Spurs'den Derrick White'a 73 milyon dolarlık sözleşme!

San Antonio Spurs'ün, guard Derrick White ile dört yıllığı 73 milyon dolarlık bir çaylak ölçekli uzatma kontratı için anlaşma yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs'ün, guard Derrick White ile dört yıllığı 73 milyon dolarlık bir çaylak ölçekli uzatma kontratı için anlaşma yaptığı bildirildi.

Colorado'dan 2017 NBA Draftı'nda 29'uncu sıradan seçilen White, Spurs'un ilk tur sonlarından bulduğu bir başka tür cevher oldu. White geçtiğimiz sezon maç başına 24.7 dakika süre alarak 11.3 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Spurs, dördüncü yılındaki oyuncuyu kazançlı bir anlaşmaya ekibe bağladı ve böylece takımın kadrosunu playofflara geri dönmeye yönelik düzenleme çalışmalarını da sürdürmüş oldu.

2018'de Austin Spurs ile G League'de şampiyonluk yaşamış olan White, son iki sezonda kademeli olarak ligin en önde gelen dış bölge savunucularından biri olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal