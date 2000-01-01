Spurs'den Derrick White'a 73 milyon dolarlık sözleşme!

San Antonio Spurs'ün, guard Derrick White ile dört yıllığı 73 milyon dolarlık bir çaylak ölçekli uzatma kontratı için anlaşma yaptığı bildirildi.



Colorado'dan 2017 NBA Draftı'nda 29'uncu sıradan seçilen White, Spurs'un ilk tur sonlarından bulduğu bir başka tür cevher oldu. White geçtiğimiz sezon maç başına 24.7 dakika süre alarak 11.3 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Spurs, dördüncü yılındaki oyuncuyu kazançlı bir anlaşmaya ekibe bağladı ve böylece takımın kadrosunu playofflara geri dönmeye yönelik düzenleme çalışmalarını da sürdürmüş oldu.



2018'de Austin Spurs ile G League'de şampiyonluk yaşamış olan White, son iki sezonda kademeli olarak ligin en önde gelen dış bölge savunucularından biri olmuştu.



