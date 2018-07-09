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Spurs'den Davis Bertans'a 20 milyonluk kontrat!
Spurs'den Davis Bertans'a 20 milyonluk kontrat!
San Antonio Spurs'ün, Davis Bertans'la dört yıllığı 20 milyon dolara anlaştığı söylendi.
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Bertans bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olmuştu.
Bertans, bu sezon Spurs'le oynadığı 77 maçta 5.9 sayı ve 2.0 ribaund ortalamalar yakalamıştı.
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7/24 NBA TÜRKİYE
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Sınırlı serbest oyuncu Kyle Anderson, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Memphis Grizzlies ile dört yıllığı 37.2 milyon dolarlık bir kontrat teklifi imzaladı.
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Ocak ayında Lakers sahibi Jeanie Buss'ın, Los Angeles Lakers'ın 2018-19 sezonu için takımın koç olarak David Fizdale'ye olan ilgisinin raporları arasında baş antrenör olarak kalması için Luke Walton'ı desteklediği ortaya çıktı.
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Magic Johnson, Los Angeles Lakers'ın 1 Temmuz'daki serbest oyuncu döneminin başlangıcından sonraki ilk toplantısında LeBron James için kadro oluşturma planını özetledi.
Boston Celtics'in, Kawhi Leonard'la ilgili takas konuşmalarında odağı oyunculardan çok draft hakları üzerine yönelttiği söylendi.
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