Spurs'den Davis Bertans'a 20 milyonluk kontrat!

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San Antonio Spurs'ün, Davis Bertans'la dört yıllığı 20 milyon dolara anlaştığı söylendi.Bertans bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olmuştu.Bertans, bu sezon Spurs'le oynadığı 77 maçta 5.9 sayı ve 2.0 ribaund ortalamalar yakalamıştı.