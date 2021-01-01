Spurs ve Aldridge, yollarını ayırma konusunda anlaştılar

San Antonio Spurs ve LaMarcus Aldridge'in karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaştıkları bildirildi.



Spurs başantrenörü Gregg Popovich, ekibin Aldridge için takas senaryoları üzerinde çalıştığını söyledi:



"Başka yerlerde bazı yeni fırsatlar üzerinde çalışmak için karşılıklı olarak anlaştık. Kendisi, ondan istediğimiz her şeyi yaptı. Bu noktada, onun için olduğu kadar ekibimiz için de işe yarayacak bir şey yapmak istiyoruz, çünkü bunu hak ediyor."



Miami Heat'in, Aldridge için Spurs ile takas senaryolarını görüşen birkaç ekipten biri olduğu iddia edildi.



Spurs ile altıncı sezonunda bulunan Aldridge, sezonda maç başına 25.9 dakika sahada kalarak 13.7 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu. Bu rakamlar, çaylak sezonundan bu yana bu kategorilerdeki en düşük ortalamalarıydı.



