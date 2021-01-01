Spurs, Popovich'in 1-2 yıl içinde emekli olmasını bekliyor

San Antonio Spurs'ün, başantrenör Gregg Popovich'in bir veya iki yıl içinde emekli olmasını beklediği iddia edildi.



Spurs'ün, Popovich'in 2022 veya 2023'te emekli olmasını beklediği ve kendisini yerini almak için şimdiden arayışa başladığı bildirildi. Spurs'ün baş yardımcı koçu Becky Hammon'ın, efsanevi koçun yerine geçecek isimler arasında favori olması bekleniyor.



Popovich, 1996'dan beri takımın baş antrenörlüğünü yaptığı San Antonio ile toplam beş NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



Tecrübeli koçun NBA tarihinde en çok galibiyete sahip olan koç olmak için, bu sezon 26 maç kazanması gerekiyor.



