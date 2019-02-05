Spurs, Keita Bates-Diop ile yeniden anlaştı

San Antonio Spurs, Keita Bates-Diop ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu.



Takım politikası gereği sözleşme şartları açıklanmayan Bates-Diop, geçtiğimiz sezonu Spurs ile iki yönlü bir sözleşmeyle geçirmişti ve 30 maçta ortalama 8.2 dakika sahada kalarak, 2.6 sayı ve 1.6 ribaund istatistiklerine ulaşmıştı.



Aslen 2018 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 48. sırada seçilmiş olan Bates-Diop, 5 Şubat 2019'da Denver Nuggets'a takas edilmeden önce iki sezonun çoğunu Minnesota'da geçirmişti.



Ohio State çıkışlı oyuncu, kariyerinde oynadığı 104 NBA maçında 14.3 dakikada 5.0 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



