Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası Erzurum'da başladı

Erzurum'da bu yıl altıncı kez düzenlenen Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası, 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla başladı.



Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde gerçekleştirilen şampiyonada, Tokyo 2020'de yarışmak için şansı devam eden milliler, 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde olimpiyat kotasını alabilmek için mücadele verecek.



Şampiyonada, başta dünya şampiyonu Ramil Guliyev, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa 20 yaş altı şampiyonu 4x400 takımı üyeleri ile bir çok rekortmen sporcu yarışacak.



Erzurum'a tam kadro gelen ve 4x100 metre, 4x400 metre ile 4x400 metre karışık bayrakta kota arayacak Ukrayna'nın yanı sıra Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman'dan olimpiyat şansı devam eden atletler organizasyonda piste çıkacak.



Yüksek rakımda bulunduğu için sprint branşlarında elverişli koşullar sunan Erzurum'da, daha önce 100 metre de dahil olmak üzere çok sayıda Türkiye rekoru kırılmıştı.



