SPORX, VAR odasında! Alper Ulusoy tek tek anlattı!

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR protokolünün daha iyi anlaşılması hedefiyle bir organizasyon düzenledi. Organizasyonda basın mensupları VAR odasına girdi ve sistemin işleyişini inceledisordu. Hakem Ulusoy,'e özel değerlendirmeler yaptı. İşte Ulusoy'un açıklamaları...VAR sisteminin kullanıldığı odadaki monitörlerin ne işe yaradığını tek tek anlatan Ulusoy, "" dedi.Maçları çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve sürekli olarak pozisyonları inceleme halinde olduklarını anlatan Ulusoy, "" diye konuştu.Hakem Alper Ulusoy, çok uzak mesafeler arasındaki diyalogların ardından VAR'ın devreye girmesinin gerekebileceği bir pozisyon olması halinde ne yapılacağı sorusuna şu yanıtı verdi:Ofsayt çizgisinin çizilemediği bir an yaşamadıklarını ifade eden Ulusoy, "" ifadesini kullandı.Maçlarda orta hakemin sorumluluğuna dikkati çeken Ulusoy, VAR'ın tavsiye verdiğini de vurguladı. "" sorusuna yanıt veren Ulusoy, "" dedi.Ofsayt çizgisini çizerken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu da belirten tecrübeli hakem, "" açıklamasını yaptı.Artık teknolojinin çok geliştiğini ve ilerleyen süreçte her şeyin otomatikleşeceğini anlatan Ulusoy, "" diye konuştu.Sosyal medyada çokça tartışılan bir konuya da Alper Ulusoy açıklık getirdi. '' eleştirilerine yanıt veren Alper Ulusoy, "" diyerek sözlerini tamamladı.