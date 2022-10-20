SPORX, VAR odasında! Alper Ulusoy tek tek anlattı!

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR protokolünün daha iyi anlaşılması hedefiyle bir organizasyon düzenledi. Organizasyonda basın mensupları VAR odasına girdi ve sistemin işleyişini inceledi. Sporx şef editörlerinden Hakan Celep, VAR odasında hakem Alper Ulusoy ile birlikte hem pozisyon incelemesi yaptı hem de merak edilenleri sordu. Hakem Ulusoy, Sporx'e özel değerlendirmeler yaptı. İşte Ulusoy'un açıklamaları...
VAR ODASINDAKİ MONİTÖRLER...
VAR sisteminin kullanıldığı odadaki monitörlerin ne işe yaradığını tek tek anlatan Ulusoy, "Operatör ekranı, yayıncı kuruluştan bütün açılardan geliyor. Ana kameradan maçı takip ediyoruz. VAR'ın inceleme ekranı, yayıncı kuruluş ekranı ve AVAR'ın ekranı var. Yeşil buton maç devam ederken işaretleme yaptığımız ekran. Potansiyel penaltı gibi işaretlemeleri yapıyoruz. Kırmızı buton ile hakem ile iletişime geçiyoruz. İletişim kanalı açılıyor. Hakemleri duyuyoruz. 90 dakika boyunca yüzlerce kez potansiyel ofsayt, penaltı, faul gibi incelemeler yapıyoruz" dedi.
"POTANSİYEL POZİSYONLARA YOĞUNLUK VERİYORUZ"
Maçları çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve sürekli olarak pozisyonları inceleme halinde olduklarını anlatan Ulusoy, "Ana kameradan pozisyonu görüyoruz. Bazı ekranlar arasında 2-3 saniyelik bir gecikme var. Potansiyel faul diyorsak örneğin bunu inceliyoruz. İnceledikten sonra geçiyoruz. Potansiyel bir şey gördüğümüzde ona fazla yoğunlaşıyoruz. Ondan sonra sürekli bir biçimde kontrol halinde geçen bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.
"FARKLI AÇILAR ÇOK ŞEYİ YAKALIYOR"
Hakem Alper Ulusoy, çok uzak mesafeler arasındaki diyalogların ardından VAR'ın devreye girmesinin gerekebileceği bir pozisyon olması halinde ne yapılacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Tekrar açılarımız var. Kale arkasından da bakabiliyoruz. Veya 16 metre kamerasından ekrana bakabiliyoruz. Kamera yerleşimlerine de maçtan önce zaten bakıyoruz. Hangi kamera nerede? Buna bakıyoruz. Operatörden de kamera açılarını getirmesini istiyoruz. Sakatlık yaşayan oyuncuyu dahi kabul ediyoruz. Acaba neden sakatlık yaşadı? Kontrol ediyoruz. Bu konuda dikkatliyiz. Farklı açılar birçok şeyi yakalıyor."
OFSAYT ÇİZGİSİNİ ÇİZEMEDİKLERİ OLDU MU?
Ofsayt çizgisinin çizilemediği bir an yaşamadıklarını ifade eden Ulusoy, "Ofsaytın yakalanamadığı durum oluyor mu? Ofsaytın görülmediği ender pozisyonlar olabilir. Maçtan önce operatörler tüm ofsayt çizgileri açısından işaretlemeler yapar. Karşı iki çizgiyi görmesi gerekir. Kamera zoom yaptığında bazen çizgiyi çizemezsiniz. Ama Türkiye'de ofsayt çizgisinin çizilemediği hiç olmadı. Karlı havalarda dahi kameranın siyah çizgileri de görmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
"VAR İZLEME TAVSİYESİ VERİR, KARAR HAKEMİN"
Maçlarda orta hakemin sorumluluğuna dikkati çeken Ulusoy, VAR'ın tavsiye verdiğini de vurguladı. "Ofsayt pozisyonunda hakemi hangi hallerde izlemeye çağırıyorsunuz, burada nasıl bir süreç oluyor?" sorusuna yanıt veren Ulusoy, "Ofsaytı çizdik. Oyuncunun topla alakası yok. Bulunduğu pozisyonlara bakıyoruz. Hakem yorumlarına giren pozisyonlar da olabiliyor. Bunları iyi ayırmak gerekiyor. Kalecinin görüş açısını engelledi mi? VAR sadece izleme tavsiyesi verir. Kararı hakem veriyor" dedi.
OPERATÖRÜN GÖREVİ VE AYAĞA İLK TEMAS...
Ofsayt çizgisini çizerken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu da belirten tecrübeli hakem, "Operatör oyuncu için işaretlemeler yapıyor. Pozisyona bakıyoruz. Örneğin; kolla gol olmayacağı için işaretlemelerin de doğru yapılması gerekiyor. Operatör bize topun çıkış anını getirdikten sonra onaylamamızı istiyor. Ona göre çiziyoruz. Ayağa ilk teması dikkate alıyoruz" açıklamasını yaptı.
"ÇİZGİ ÇİZMEK İLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"
Artık teknolojinin çok geliştiğini ve ilerleyen süreçte her şeyin otomatikleşeceğini anlatan Ulusoy, "Teknoloji sürekli gelişiyor. Oyuncuların uzuvlarının nerede olduğu da artık belirlenebiliyor. Bu konuda sunumlar da var. Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyor. Bir üst seviyesi Katar'da uygulanacak. Zamanla biz çizmekle de uğraşmayacağız. Otomatik olacak. Ama bunun da bir maliyeti var. Teknoloji içeri girdi, zamanla VAR sistemi daha da iyi hale gelecektir" diye konuştu.
"VAR ODASI'NDA NE YAPTIĞIMIZI GÖREBİLİYORLAR"
Sosyal medyada çokça tartışılan bir konuya da Alper Ulusoy açıklık getirdi. 'VAR odasında yemek yiyip, çay içiyorlar' eleştirilerine yanıt veren Alper Ulusoy, "Devamlı biz bir kontrol halindeyiz (gülüyor). Burada kameralar var. Kamera 90 dakika bizim ne yaptığımızı da gösteriyor. Yayıncı kuruluşa da gidiyor. Talep halinde buna da bakabilirler. VAR hakemi odada pozisyonu nasıl izliyor, ne yapıyor? Bunu görebilirler. Biz sürekli potansiyel ofsayt, faul, içeride mi ya da dışarıda mı gibi pozisyonları inceliyoruz. Her zaman ayık kalmak zorundayız. Hiçbir şeyi de atlamıyoruz. Yoğun çaba sarf ediyoruz. VAR'ı evin ana sigortası olarak düşünün. Ana sigorta yanarsa ev de yanar" diyerek sözlerini tamamladı.
VAR ODASINDAKİ MONİTÖRLER...
VAR sisteminin kullanıldığı odadaki monitörlerin ne işe yaradığını tek tek anlatan Ulusoy, "Operatör ekranı, yayıncı kuruluştan bütün açılardan geliyor. Ana kameradan maçı takip ediyoruz. VAR'ın inceleme ekranı, yayıncı kuruluş ekranı ve AVAR'ın ekranı var. Yeşil buton maç devam ederken işaretleme yaptığımız ekran. Potansiyel penaltı gibi işaretlemeleri yapıyoruz. Kırmızı buton ile hakem ile iletişime geçiyoruz. İletişim kanalı açılıyor. Hakemleri duyuyoruz. 90 dakika boyunca yüzlerce kez potansiyel ofsayt, penaltı, faul gibi incelemeler yapıyoruz" dedi.
"POTANSİYEL POZİSYONLARA YOĞUNLUK VERİYORUZ"
Maçları çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve sürekli olarak pozisyonları inceleme halinde olduklarını anlatan Ulusoy, "Ana kameradan pozisyonu görüyoruz. Bazı ekranlar arasında 2-3 saniyelik bir gecikme var. Potansiyel faul diyorsak örneğin bunu inceliyoruz. İnceledikten sonra geçiyoruz. Potansiyel bir şey gördüğümüzde ona fazla yoğunlaşıyoruz. Ondan sonra sürekli bir biçimde kontrol halinde geçen bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.
"FARKLI AÇILAR ÇOK ŞEYİ YAKALIYOR"
Hakem Alper Ulusoy, çok uzak mesafeler arasındaki diyalogların ardından VAR'ın devreye girmesinin gerekebileceği bir pozisyon olması halinde ne yapılacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Tekrar açılarımız var. Kale arkasından da bakabiliyoruz. Veya 16 metre kamerasından ekrana bakabiliyoruz. Kamera yerleşimlerine de maçtan önce zaten bakıyoruz. Hangi kamera nerede? Buna bakıyoruz. Operatörden de kamera açılarını getirmesini istiyoruz. Sakatlık yaşayan oyuncuyu dahi kabul ediyoruz. Acaba neden sakatlık yaşadı? Kontrol ediyoruz. Bu konuda dikkatliyiz. Farklı açılar birçok şeyi yakalıyor."
OFSAYT ÇİZGİSİNİ ÇİZEMEDİKLERİ OLDU MU?
Ofsayt çizgisinin çizilemediği bir an yaşamadıklarını ifade eden Ulusoy, "Ofsaytın yakalanamadığı durum oluyor mu? Ofsaytın görülmediği ender pozisyonlar olabilir. Maçtan önce operatörler tüm ofsayt çizgileri açısından işaretlemeler yapar. Karşı iki çizgiyi görmesi gerekir. Kamera zoom yaptığında bazen çizgiyi çizemezsiniz. Ama Türkiye'de ofsayt çizgisinin çizilemediği hiç olmadı. Karlı havalarda dahi kameranın siyah çizgileri de görmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
"VAR İZLEME TAVSİYESİ VERİR, KARAR HAKEMİN"
Maçlarda orta hakemin sorumluluğuna dikkati çeken Ulusoy, VAR'ın tavsiye verdiğini de vurguladı. "Ofsayt pozisyonunda hakemi hangi hallerde izlemeye çağırıyorsunuz, burada nasıl bir süreç oluyor?" sorusuna yanıt veren Ulusoy, "Ofsaytı çizdik. Oyuncunun topla alakası yok. Bulunduğu pozisyonlara bakıyoruz. Hakem yorumlarına giren pozisyonlar da olabiliyor. Bunları iyi ayırmak gerekiyor. Kalecinin görüş açısını engelledi mi? VAR sadece izleme tavsiyesi verir. Kararı hakem veriyor" dedi.
OPERATÖRÜN GÖREVİ VE AYAĞA İLK TEMAS...
Ofsayt çizgisini çizerken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu da belirten tecrübeli hakem, "Operatör oyuncu için işaretlemeler yapıyor. Pozisyona bakıyoruz. Örneğin; kolla gol olmayacağı için işaretlemelerin de doğru yapılması gerekiyor. Operatör bize topun çıkış anını getirdikten sonra onaylamamızı istiyor. Ona göre çiziyoruz. Ayağa ilk teması dikkate alıyoruz" açıklamasını yaptı.
"ÇİZGİ ÇİZMEK İLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"
Artık teknolojinin çok geliştiğini ve ilerleyen süreçte her şeyin otomatikleşeceğini anlatan Ulusoy, "Teknoloji sürekli gelişiyor. Oyuncuların uzuvlarının nerede olduğu da artık belirlenebiliyor. Bu konuda sunumlar da var. Şampiyonlar Ligi'nde uygulanıyor. Bir üst seviyesi Katar'da uygulanacak. Zamanla biz çizmekle de uğraşmayacağız. Otomatik olacak. Ama bunun da bir maliyeti var. Teknoloji içeri girdi, zamanla VAR sistemi daha da iyi hale gelecektir" diye konuştu.
"VAR ODASI'NDA NE YAPTIĞIMIZI GÖREBİLİYORLAR"
Sosyal medyada çokça tartışılan bir konuya da Alper Ulusoy açıklık getirdi. 'VAR odasında yemek yiyip, çay içiyorlar' eleştirilerine yanıt veren Alper Ulusoy, "Devamlı biz bir kontrol halindeyiz (gülüyor). Burada kameralar var. Kamera 90 dakika bizim ne yaptığımızı da gösteriyor. Yayıncı kuruluşa da gidiyor. Talep halinde buna da bakabilirler. VAR hakemi odada pozisyonu nasıl izliyor, ne yapıyor? Bunu görebilirler. Biz sürekli potansiyel ofsayt, faul, içeride mi ya da dışarıda mı gibi pozisyonları inceliyoruz. Her zaman ayık kalmak zorundayız. Hiçbir şeyi de atlamıyoruz. Yoğun çaba sarf ediyoruz. VAR'ı evin ana sigortası olarak düşünün. Ana sigorta yanarsa ev de yanar" diyerek sözlerini tamamladı.
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