Sporx uygulamanızı güncellediniz mi?

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Türkiye'nin en iyi spor sitesi Sporx, en iyi içeriği, en hızlı şekilde alabilmeniz için çalışmalarına devam ediyor.Sporx uygulamasını en iyi şekilde kullanabilmek için tek yapmanız gereken,şu an kullanmakta olduğunuz Sporx versiyonunu kullanamayacaksınız. Bu yüzden