Sporx uygulamanızı güncellediniz mi?

Türkiye'nin en iyi spor sitesi Sporx, en iyi içeriği, en hızlı şekilde alabilmeniz için çalışmalarına devam ediyor.
Sporx uygulamasını en iyi şekilde kullanabilmek için tek yapmanız gereken, kısa bir süre içerisinde telefonunuzdaki mevcut uygulamayı güncellemek...
21 Nisan 2022 10:00'dan itibaren şu an kullanmakta olduğunuz Sporx versiyonunu kullanamayacaksınız. Bu yüzden tek yapmanız gereken, Sporx uygulamasını güncellemek olacak.
SPORX'İ 30 SANİYEDE GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ...
UYGULAMAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN....
Sporx uygulamasını en iyi şekilde kullanabilmek için tek yapmanız gereken, kısa bir süre içerisinde telefonunuzdaki mevcut uygulamayı güncellemek...
21 Nisan 2022 10:00'dan itibaren şu an kullanmakta olduğunuz Sporx versiyonunu kullanamayacaksınız. Bu yüzden tek yapmanız gereken, Sporx uygulamasını güncellemek olacak.
SPORX'İ 30 SANİYEDE GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ...
UYGULAMAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN....