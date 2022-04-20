Sporx uygulamanızı güncellediniz mi?

Sporx uygulamanızı en hızlı şekilde kullanabilmek adına tek yapmanız gereken güncellemek yapmak. Bunun için son tarih 21 Nisan 2022 saat 10:00....

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Sporx uygulamanızı güncellediniz mi?
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20 Nisan 2022 10:52
Türkiye'nin en iyi spor sitesi Sporx, en iyi içeriği, en hızlı şekilde alabilmeniz için çalışmalarına devam ediyor.

Sporx uygulamasını en iyi şekilde kullanabilmek için tek yapmanız gereken, kısa bir süre içerisinde telefonunuzdaki mevcut uygulamayı güncellemek...

21 Nisan 2022 10:00'dan itibaren şu an kullanmakta olduğunuz Sporx versiyonunu kullanamayacaksınız. Bu yüzden tek yapmanız gereken, Sporx uygulamasını güncellemek olacak.

SPORX'İ 30 SANİYEDE GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ...

UYGULAMAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN....

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