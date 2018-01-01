Sporx TPO Pro Club Türkiye Kupası Başlıyor

Sporx TPO Fifa Pro Club liginde Türkiye kupası heyecanı başladı ilk tur eleme maçları 21 - 30 Aralık tarihleri arasında oynanacak kupanın ilk turu başarı ile geçbilecek takımlar gruplara kalmaya hak kazanacak. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan Sporx TPO Türkiye Kupası'na 40'dan Pro Club takımının katılacağı kesinleşti.



Bundan önce yapılan 3 Türkiye kupasını kazanan Pro Passers takımı bu senin de en büyük favorilerinden biri. Ligde 14 maçta 14 galibiyet yaparak zirvenin adeta tek sahibi Luzern FC'nin de Türkiye kupasında çok ses getireceği beklenen haberler arasında.