Sporx TPO Pro Club Liginde 14. Hafta Puan Durumları

"SporX TPO Fifa Pro Club" liginde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 18 takımının kıyasıya mücadele verdiği ligde 14. hafta sonunda zirve yarışı kıran kırana devam ediyor.



Ligin zirvesi için kıyasıya bir mücadele var doğru ama bir takım var ki ligin zirvesine oturdu ve hiç de kıpırdamaya niyeti yok. Bu takım elbette ligin deneyimli isimlerinden "Luzern FC".



Luzern Fc, bu sezon çıktığı 14 maçın tamamında galip gelerek, 42 puanla ligin zirvesine yerleşti. Takım, bu 14 hafta içinde 32 kere rakip fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Luzern FC bu istatistikler ile şu an için ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.



14. Hafta sonunda ligin ikinci sırada 36 puan ile Tpo Hookah Broz takımı bulunurken 3.sırada aynı puanda bulunan Tpo Askerleri bulunuyor.









Sporx TPO Pro Club Liginin Puan durumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.