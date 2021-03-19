Tüm Türkiye, 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kilitlendi! Dev derbi öncesinde Sporx Podcast ile karşınızdayız.
Sporx Podcast: Siyah mı, Sarı mı?
Sporx Podcaste'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyoruz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2021 13:58
Fenerbahçe
- 15:05 Denizlispor'da Başakşehir öncesi 3 isim sakat
- 15:03 Başakşehir'de Denizlispor öncesi 5 isim sakat
- 14:59 Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına 4 eksikle çıkacak
- 14:56 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk edecek
- 14:54 Göztepe, Sivasspor maçına tek eksikle çıkacak
- 14:42 Manchester City'den dijital atılım
- 14:30 A Milli Takım kadrosu açıklandı
- 14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı
- 14:10 Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
- 14:07 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
- 13:58 Sporx Podcast: Siyah mı, Sarı mı?
- 13:44 LaVar: "Lonzo, New Orleans'a katlanamıyor! Umarım takas edilir"
- 13:33 Marsilya'da başkanın rüyası: Ersin Destanoğlu
- 13:29 Derbide öne çıkan detay: Skoru bulan kazanıyor!
- 13:20 Antalyaspor'un stadı, 600 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor
- 13:16 Raptors, Kyle Lowry'yi takaslamayı planlamıyor!
- 13:11 Cenk Tosun derbide forma istedi
- 12:59 Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor
- 12:56 Ankara Keçiörengücü, Süper Lig için iddialı
- 12:53 İşçi takımı Karabükspor, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek
- 12:52 Gobert: "Henüz bir b*k başarmış değiliz!"
- 12:50 Trabzonspor'da iki isim Ankaragücü maçında yok
- 12:50 Trabzonspor'dan Kristijan Lovric hamlesi
- 12:40 Trabzonspor'un Ankaragücü'ne 23 maçlık üstünlüğü
- 12:40 Kuzma: "LeBron'un en az 8 MVP ödülü olmalıydı!"
- 12:24 Ankaragücü'nün 11 yıllık Trabzonspor istatistiği!
- 12:20 LeBron, LaMelo ilk karşılaşması sonrası: "Yaşına göre çok iyi!"
- 12:16 Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor
- 11:58 Derbi öncesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin artı ve eksileri
- 11:52 Beşiktaş'ta TARİHİ fırsat kapıda
- 11:39 Randle'dan kariyer rekoru 17 asistlik triple-double!
- 11:33 Beal ve Mitchell'dan karşılıklı 40+ sayılık düello!
- 11:26 Dame, Pelicans potasına 36 sayı yolladı!
- 11:17 Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırma peşinde
- 11:17 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu!
- 11:16 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'a güven veriyor
- 11:15 Karl-Anthony Towns 41 sayıyla sezonda zirvesine ulaştı!
- 11:09 Russell Westbrook'tan sezonun 13'üncü triple-double'ı!
- 11:07 Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans
- 11:07 Galatasaray'ın kozu; Türk Telekom Stadyumu
- 11:07 Galatasaray'ın Rizespor serisi: 17 yıl!
- 10:48 LeBron, Hornets'ı 37-8-6 ile devirdi!
- 10:41 Anthony Edwards'tan 42 sayıyla kariyer rekoru!
- 10:39 İnanılmaz faul! Geceye damgasını vurdu
- 10:29 Pelkas, hocasıyla görüştü; "Beni ortada oynat hocam"
- 10:08 Fatih Terim: "Bize yakışanı yapalım"
- 09:54 Serhat Akın'dan Löw tavsiyesi: "Fenerbahçe'yi seviyor"
- 09:54 Galatasaray'da seçime 5 metre şartı!
- 09:51 Abdullah Avcı'dan Visca'ya; "Come to Trabzonspor"
- 09:37 Nihat Kahveci'den derbi yorumu: "Beşiktaş kazanırsa 5 şeritli otobana çıkar"
- 09:29 Beşiktaş'ta mahşerin 4 atlısı hazır kıta
- 09:29 Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
- 09:15 Hosseini, Trabzonspor için karar aşamasında
- 09:14 Galatasaray'dan stat zeminine makyaj
- 09:09 Uğurcan Çakır revaçta, pandemi engeli
- 09:06 Fenerbahçe'de buruk hatıra; Diego Perotti
- 08:46 Beşiktaş'ın golcüleri Avrupa ile yarışıyor!
- 08:44 Hasan Şaş'tan havalimanındaki gerginlik için açıklama; "Laf attılar"
- 08:42 Galatasaray'da sarı kart uyarısı
- 08:37 Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a mesaj
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City'den dijital atılım
Inter - Sassuolo maçına Kovid-19 engeli!
"Eden Hazard'ın futbol hayatı bitebilir!"
Hansi Flick: "İstediğimiz bazı transferler olmadı"
Elneny: "Beşiktaş'ta çok çalıştım"
Inter'de Handanovic'in testi pozitif!
Joan Laporta: "Messi beni affetsin ama takımda kalmalı"
Mourinho: "Tüm oyuncularım milli takıma gitsin isterim"
Agüero: "Bana pas atmıyorlar"
Ole Gunnar Solskjaer: "Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın"
Vicente del Bosque: "Messi ne isterse onu yapar"
Jürgen Klopp'tan beyaz bayrak: "Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz imkansız"
Emre Mor, Real Madrid maçıyla geri dönüyor!
PSG, Bernat'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı
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