Sporx nefes kesecek son 8 haftaya hazır

Çünkü seni gördüğümde, sana bakmaktan kendimi alamıyorum.. Seni seviyorum Futbol...87 günlük aranın ardından Süper Lig geri dönüyor! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig, 87 günlük aranın ardından bugün yeniden perdelerini açıyor.Süper Lig'den mahrum kaldığımız 87 günde siz çok değerli kullanıcılarımıza sorumlu yayıncılık anlayışını ilke edinerek koronavirüs hakkında bilmeniz, dikkat etmeniz ve tedbirli olabilmeniz gereken içerikleri ulaştırdık.Bilgilendirici, eğitici ve siz çok değerli kullanıcılarımızı daha da tedbirli olmaya itecek içeriklerimizin yanı sıra her "her kesimi" ilgilendiren Aktüel haberleri de oldukça pürüzsüz bir şekilde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Sporx.com'da daha önce olduğu gibi tüm ilgili takım kategorileri aracılığıyla Süper Lig takımlarından son haberleri, fotoğrafları ve videoları almaya devam edeceksiniz.Canlı Anlatım bölümümüzde tüm Süper Lig maçlarının saniye saniye canlı anlatımlarını, istatistiklerini ve fotoğraflarını bulabileceksiniz; aynı zaman da Canlı Skor kategorimizden de Avrupa'da oynana diğer maçların sonuçlarına hızlı ve doğru şekilde ulaşabileceksiniz.Sporx İstatistik sayfasını kullanarak puan durumu, fikstür, takım ve lig istatistiklerine ulaşabilir; Puan Durumu Oluştur uygulamamızdan dilerseniz ligin sıralamasını kendiniz oluşturup; tüm sosyal medya platformlarından paylaşabilirsiniz.Süper Lig'de 8 hafta oynanacak ve bir anlamda bu 8 hafta boyunca hem şampiyonluk hem de transfer haberlerinin dozajını biraz daha artacak. Sporx İlk 11 kur uygulaması üzerinden sizlere hem başkan hem de teknik direktör olma fırsatı veriyoruz ve bu uygulamada dilediğiniz transferleri yapabilecek ya da tuttuğunuz takımın maçlara hangi ilk 11 ile çıkması gerektiğini "görselli" bir şekilde önerebileceksiniz.Süper Lig'de kalan 8 haftada yoğun bir gündeme gireceğiz ve sizlere sadece haber, video ya da fotoğraflarla ulaşmak yerine keyifli zaman geçirebileceğiniz ve aynı zamanda da küçük ödüller kazanabileceğiniz Sporx Quiz bölümünde de ister kendi spor bilgisini test edebilir isterseniz başka arkadaşlarınız ile eş zamanlı olarak yarışabilirsiniz.Süper Lig'in bugün başlamasıyla beraber, sizler için hem hafızamızı tazeleyecek hem de kalan 8 haftaya ışık tutabilecek bazı içerikler hazırladık ve bu içerikleri gün boyunca ana manşetlerimizden ulaşabileceksiniz.