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Sporx günler önce duyurdu, Akhisarspor açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Mechelen'den 31 yaşındaki stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Sporx günler önce duyurdu, Akhisarspor açıkladı!
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21 Ocak 2019 18:39
Sporx transferde hedefi 12'den vurmaya devam ediyor. Akhisarspor'un transferini 18 Ocak'ta Sporx açıkladı (TIKLAYIN), Ege temsilcisi resmi imzaların atıldığını 3 gün sonra duyurdu.

Zeki Yavru, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna katan Akhisarspor, 4. transferini Mechelen'den 31 yaşındaki stoper Edin Cocalic ile gerçekleştirdi.

Akhisarspor, tecrübeli savunmacu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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