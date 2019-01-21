Sporx günler önce duyurdu, Akhisarspor açıkladı!

Sporx transferde hedefi 12'den vurmaya devam ediyor. Akhisarspor'un transferini 18 Ocak'ta Sporx açıkladı (TIKLAYIN), Ege temsilcisi resmi imzaların atıldığını 3 gün sonra duyurdu.
Zeki Yavru, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna katan Akhisarspor, 4. transferini Mechelen'den 31 yaşındaki stoper Edin Cocalic ile gerçekleştirdi.
Akhisarspor, tecrübeli savunmacu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Zeki Yavru, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'yi kadrosuna katan Akhisarspor, 4. transferini Mechelen'den 31 yaşındaki stoper Edin Cocalic ile gerçekleştirdi.
Akhisarspor, tecrübeli savunmacu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın