Sporx duyurdu, Batshuayi doğruladı!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılık haberlerine karşın takımda kalacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu.
Instagram'dan paylaşımda bulunan Batshuayi, ""Beni biliyorsunuz, her ne olursa olsun her zaman bu renkler ve bu forma için yüzde 100'ümü veririm. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en büyük dijital içerik platformu Sporx'in ilk kez duyurduğu üzere; Nottingham Forest ile Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferinde anlaşma sağlayamadı ve sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi iptal oldu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
Instagram'dan paylaşımda bulunan Batshuayi, ""Beni biliyorsunuz, her ne olursa olsun her zaman bu renkler ve bu forma için yüzde 100'ümü veririm. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ SPORX DUYURDU
🟠 SPORX ÖZEL | Michy Batshuayi'nin, Nottingham Forest'a transferinde anlaşma sağlanamadı. Batshuayi, yüksek ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak.
Öte yandan Batshuayi takımda kalacağı için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un transferi gerçekleşmeyecek. pic.twitter.com/vxYTC7yaae
— Sporx (@sporx) August 31, 2023
Türkiye'nin en büyük dijital içerik platformu Sporx'in ilk kez duyurduğu üzere; Nottingham Forest ile Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferinde anlaşma sağlayamadı ve sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi iptal oldu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.