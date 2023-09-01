Sporx duyurdu, Batshuayi doğruladı!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Sporx'in duyurduğu üzere Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sporx duyurdu, Batshuayi doğruladı!
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01 Eylül 2023 21:01
Son güncelleme 01 Eylül 2023 21:02
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılık haberlerine karşın takımda kalacağını işaret eden bir paylaşımda bulundu.

Instagram'dan paylaşımda bulunan Batshuayi, ""Beni biliyorsunuz, her ne olursa olsun her zaman bu renkler ve bu forma için yüzde 100'ümü veririm. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SPORX DUYURDU

Türkiye'nin en büyük dijital içerik platformu Sporx'in ilk kez duyurduğu üzere; Nottingham Forest ile Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferinde anlaşma sağlayamadı ve sarı-lacivertli kulübün İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi iptal oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.



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